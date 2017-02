Albstadt Von der Einsamkeit des Grenzgängers

Der christliche Glaube war der eine Pol in Adolf Smitmans Leben gewesen – der andere war die Kunst. Er muss sich selbst, Kerstiens deutete es an, manchmal als einen gesehen haben, der zwischen allen Stühlen saß, als Grenzgänger, der weder unter den Theologen noch unter den Künstlern zu Hause war. Der Freund wusste es ins Positive zu wenden: "Du baust die Brücke." Wie, das beschrieb Veronika Mertens, die heute Smitmans’ einstiges Amt an der Städtischen Galerie – heute Kunstmuseum – versieht. Sie betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig Smitmans der Mensch und die Begegnung mit ihm gewesen seien – und folgerichtig die Möglichkeit, in Albstadt eine Kunstsammlung kuratieren zu dürfen, deren Interesse, etwa in den Werken von Otto Dix und Max Beckmann, dem Menschen mit seinen Fragen, Nöten, Hoffnungen und Hoffnungslosigkeiten gelte.

Die Trauerkarten, die vor der Tübinger Aussegnungshalle auslagen, zeigten auf der Frontseite das Gemälde "Begräbnis" des Expressionisten Heinrich Dieckmann, den Adolf Smitmans schon als Kind gekannt und Onkel genannt hatte. Auf einem abschüssigen Weg wird ein Leichnam zu Grab getragen – Veronika Mertens mochte nicht ausschließen, dass dieser Weg am Ende doch aufwärts führen könnte. Vielleicht sehen das auch die Hinterbliebenen so. Barbara Smitmans-Vajda las ein eigenes Gedicht vor, das sie am Todestag ihres Mannes geschaffen hatte. Ava Smitmans spielte auf einer grasgrünen Geige Melodien, die passagenweise durchaus beschwingt klangen, und Hanna Smitmans, die jüngere Tochter, stimmte zusammen mit ihren drei Töchtern und der ganzen Trauergemeinde ein Frühlingslied an – Adolf Smitmans hatte am 1. März Geburtstag. "Jag’ den Winter fort, mach das Leben frei!" lautete der Refrain, und für Ferdinand Kerstiens war das fast schon eine theologische Maxime: "Jag’ den Tod davon – ist das nicht unser Glaube?"