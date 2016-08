Albstadt Von der Beziehung des Menschen zum Baum

Wie eng die Verbindung zwischen Menschen und Bäumen ist, wird in verschiedenster Weise in der Ausstellung "Bäume im Landschaftsbild der Schwäbischen Alb" erlebbar, die bis 16. Oktober zu sehen ist. Zehnder zeigt anhand von Bildern mit Bäumen der heimischen Landschaft auf, welche Verbindungen zwischen Bäumen und Menschen bestehen und wie sich diese Wechselbeziehung im Laufe der Zeit verändert hat. Dabei nehmen Weidbuchen und Streuobstwiesen sowohl in der Ausstellung als auch im Landschaftsbild des Zollernalbkreises eine besondere Stellung ein: Beiden gemeinsam ist, dass sie nur durch die kultivierende Hand des Menschen entstanden sind. Mit einer Bilderschau und interessanten Hintergrundinfos stellt der Referent den Werken aus der Ausstellung das heutige Erscheinungsbild dieser Kulturbäume und Landschaften gegenüber.

Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Der Besuch der aktuellen Ausstellungen im Kunstmuseum ist am Abend wieder ab 18.30 Uhr möglich.