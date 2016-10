Albstadt Von der besinnlichen Seite

Wer den Namen Markus Wolfahrt hört, denkt an die Erfolgsgeschichte der "Klostertaler". Bis August 2012 war er nicht nur Leiter und Frontmann der Gruppe, sondern hielt auch sonst alle Fäden in der Hand und wurde mit zahlreichen Gold- und Platinschallplatten, mehreren Echo-Nominierungen, zwei Siegen beim Grand Prix der Volksmusik sowie der "Goldenen Stimmgabel" ausgezeichnet.

In seinem Adventskonzert zeigt sich Wolfahrt von seiner besinnlichen Seite und entführt seine Zuhörer mit seinem Flügelhorn-Projekt "Alpynia" in fantastische Klangwelten. Beim Konzert am 3. Dezember tritt außerdem eine heimische Band auf, auf die sich die Zuhörer freuen können: "Weitblick" mit Martin Wäschle, Simon Steigmayer und Lea-Katharina Scherl. Karten gibt es ab heute, 14 Uhr, zu einem Vorverkaufspreis von 15 Euro im Pfarrbüro St. Hedwig unter der Telefonnummer 07431/71 8 69.

Weitere Informationen: erhalten Interessierte im Internet unter der Adresse www.kloesterle-verein.de