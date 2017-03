Albstadt Von den Chancen und Risiken der elektronischen automobilen Zukunft

Eine wichtige Leitfrage sei, was künftig wie und von wem in Deutschland produziert werde. Digitalisierung – Industrie 4.0 –, Globalisierung und internationaler Wettbewerb, die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, aber auch der demographische Wandel seien große Herausforderungen. Neue strategische Geschäftsbilder sieht die IG Metall in der Elektromobilität, im IT-Bereich, in neuen Dienstleistungen und der Medizintechnik.

Ein Großteil der Metall- und Elektrobetriebe verfüge über ausländische Standorte, so Burmeister. Bei einem Drittel stünden Verlagerungen ins Ausland an. So steige der Anteil der Komponenten aus Mittel-Ost-Europa auch im Premium-Bereich. Bei jedem neuen Auto-Modell beginne ein Wettbewerb unter Zulieferern. Das zwinge die IG Metall, zum Teil mit Zusatztarifverträgen zu reagieren.

Sowohl im Maschinenbau, in der IT-Branche als auch in der Automobilindustrie gebe es auch neue Chancen, hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in Baden-Württemberg zu halten oder zu schaffen. Der Trend zur grüneren Mobilität bedeute nicht das Ende des Autos, meinte der Referent, führe aber zu neuer Vielfalt. Daher müssten sich Autoproduzenten zu umfassenden Mobilitätsanbietern weiterentwickeln. Die Industrie 4.0, so Burmeister, biete großes Potenzial. Arbeiten, auch wissensintensive, würden zunehmend nicht mehr im Betrieb ausgeübt, sondern prekär hinzugekauft über Leiharbeit, Werksverträge und Crowdsourcing.