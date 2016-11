Albstadt Von Azorenhoch und Islandtief

Albstadt/Sigmaringen. ARD-Meteorologe und Buchautor Sven Plöger stellt am Donnerstag, 24. November, im Sigmaringer Hörsaal 620 der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sein neues Buch "Wo unser Wetter entsteht" vor. Gemeinsam mit dem SWR-Wissenschaftsjournalisten unternimmt er eine imaginäre Reise zu den Orten, die das mitteleuropäische Klima prägen: zu den Azoren mit ihren Hochs, nach Island mit seinen Tiefs, in den Atlantik mit dem Megaheizkraftwerk Golfstrom und dem Golf von Genua, dem Ursprungsort berüchtigter Wetterlagen und so mancher Hochwasserkatastrophe. Die Zuhörer erfahren, was der Untergang der Wikingerkolonien auf Grönland im 15. Jahrhundert mit dem Klima zu tun hatte und dass Europa nach dem Orkan "Lothar" nur knapp einer Fukushima-Katastrophe entging.