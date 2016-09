Albstadt Vom Wahnsinn der Pubertät

Am Freitag, 23. September, ab 20 Uhr kommt Michael Trischan, bekannt aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft", mit seinem Programm "Windeln, Pickel, Psychiatrie! Man(n) wächst mit seinen Aufgaben" auf die Kleinkunstbühne K3. Viele Autoren haben sich mit dem Wahnsinn und den Herausforderungen der Pubertät beschäftigt. Unterstützt von seinem Sohn Attila am Klavier und Johannes Dau an der Klarinette und am Saxofon erzählt Michael Trischan viele Geschichten unterschiedlicher Autoren und sorgt für einen unterhaltsamen Abend.

Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für 21 Euro und im Vorverkauf für 19 Euro bei der Winterlinger Bank, bei Schreibwaren Kluth, im Edeka-Markt Köhnlein sowie unter Telefon 07577/93 19 52 und im Internet: www. kleinkunstbuehnek3.de.