Albstadt Vom "Messias" bis "Mulan"

Albstadt-Lautlingen. Es sangen und musizierten Schüler aus den Klassen von Lisa Livingston, Diana Poppei, Anna Tkatchouk und Hans-Peter Merz, der im Konzert die Klavierbegleitung übernahm. Den Auftakt machten traditionsgemäß die ganz jungen Talente. Emily Diebold, Johanna Kiesinger, Melina Kazemi und Emilia Rudnitzki gaben zu Beginn zwei Lieder von Robert Schumann auf ihren Violinen zum Besten; Melina Kazemi stellte sich zudem als Sängerin vor, und zwar mit dem südamerikanischen Lied "Un poquito Cantas" und mit dem Titel "Wer bin ich" aus dem Disney-Film "Mulan". Es folgten weitere Vokalbeiträge von Laetitia Knosp und Laura Scharlach sowie Darbietungen des Streicherduos Emma Schuler und Nele Bech.

Anschließend nahm Jan Luka Diebold am Flügel Platz. Der vielfache "Jugend musiziert"-Preisträger spielte den ersten Satzes von Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nr. 11 in B-Dur, und zwar souverän und musikalisch überzeugend: Die Läufe funkelten in leuchtenden Farben, die dynamischen Impulse, die der junge Pianist setzte, bauten über die gesamte Länge des Satzes hinweg eine knisternde Spannung auf. Wofür Diebold am Ende mit großem Applaus belohnt wurde.

Noch eine weitere Interpretin riss das Publikum zu Beifallsstürmen hin: Lidija Kovacevic sang die beiden Operettenarien "Mein Herr Marquis" aus der "Fledermaus" von Johann Strauß und den Ohrwurm "Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus Franz Lehárs letztem Bühnenwerk "Giuditta" und begeisterte dabei nicht nur mit ihrem makellosen Sopran, sondern auch mit spritzig-frecher Mimik und Darstellungskunst. Die 21-Jährige stammt aus dem serbischen Zrenjanin, hat dort Musik und Gesang studiert und bildet sich derzeit bei Gesangslehrerin Lisa Livingston an der Musik- und Kunstschule Albstadt weiter.