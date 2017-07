Albstadt Vom Gehirn in die Gesichtsmuskeln

Wobei die Verbindung zwischen Gehirn und Gesicht keine Einbahnstraße ist. Studien mit Botoxverwendern, so Dreger, hätten gezeigt: Wer durch Einspritzen des Nervengifts in die Gesichtsmuskulatur seine Falten auf Kosten der mimischen Ausdrucksfähigkeit glättet, verringert die Verarbeitungsfä-higkeit im limbischen System. Je mehr Bewegung im Gesicht stattfinde, desto höher die Aktivität im Emotionszentrum des Gehirns. Botox könnte seine Nutzer durch eingeschränkter Mimik weniger empathisch machen.

Bei der Behandlung von depressiven Menschen hat man sich das erfolgreich zunutze gemacht: Nach Botoxinjektionen könnten Patienten nicht mehr den traurigen, bedrückten Gesichtsausdruck zeigen, der häufig mit Depressionen einhergeht – und nach einiger Zeit stelle sich eine Verbesserung des Befindens ein. Allerdings zu Lasten der Empathiefähigkeit. "Besser, man lächelt sich selbst fünf Minuten im Spiegel an", empfiehlt der Referent. Das hebe die Laune unweigerlich. Auch die Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass Menschen emotional auf die Empfindungen ihres Gegenübers reagieren und mitfühlen, geben diese Information laut Dreger beim Anblick des lächelnden Gesichts im Spiegel weiter. Emotionale Kompetenz, sagt Dreger, sei eine Fähigkeit, die man erlernen könne – und auch trainieren.

Nicht nur im privaten Bereich ist das wichtig, auch in beruflichen Kontexten: "Der Großteil der Kommunikation besteht aus Gestik, Mimik, Stimme. Was inhaltlich vermittelt wird, ist deutlich weniger relevant", sagt Dreger. Er erläuterte im weiteren Verlauf des Vortrags, wie sich mimischen Signale deuten lassen. Über einen Selbsttest konnten die Zuhörer herausfinden, wie gut sie selbst im Deuten von Mimik sind, und erfuhren, wie man echte Freude von einem sozialen Lächeln unterscheiden kann und was mimische Einwandsignale sind.

Einfach einmal den Ton abschalten

"Beobachten Sie auf Partys aus einiger Entfernung, was sich in den Gesichtern der Gäste tut. Oder drehen Sie am Fernseher den Ton ab und konzentrieren sich nur auf die mimischen Ausdrücke der Protagonisten", riet Dreger. Die erste Staffel der Serie "Lie to me" sei übrigens sehr sehenswert. "Ich würde sagen, es sind 20 Prozent Unterhaltung und 80 Prozent Wissenschaft".

Ihm geht es aber nicht darum, Leute beim Lügen zu ertappen, stellte der Experte mit Blick auf den Serienhelden klar: "Für mich zählt, eine Beziehung zum Gegenüber herzustellen und zu verbessern, indem ich verstehe, wie die Person sich fühlt, welche Wirkung ich gerade auf sie habe und wie die Emotionsdynamik ist." Kinder seien darin naturgemäß besser als Erwachsene – und die Nutzung von Kommunikationsmedien sei der Fähigkeit, die Mimik anderer zu lesen, eher abträglich: "Es hat sich gezeigt, dass Schüler, denen man für einen Versuch Smartphone und Computer wegnahm hat, nach einigen Wochen des direkten Kontakts miteinander besser in der Lage waren, Mikromimik zu lesen und zu entschlüsseln." Wer in den Gesichtern anderer Menschen Gefühle erkennen will, muss mit ihnen interagieren – das ist das beste Training.

Weitere Informationen: www.empathiefaktor.de