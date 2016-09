Albstadt Vom Akkordeon bis zur Melodika

Albstadt. An den Albstädter Grundschulen beginnen im Oktober wieder Grundkurse mit Instrumenten wie Akkordeon, Blockflöte, Gitarre und Melodika. Die Kurse finden im Rahmen einer Kooperation zwischen den Grundschulen und der Musik- und Kunstschule (MuKS) Albstadt statt und werden von qualifizierten MuKS-Lehrkräften gehalten. Sie schließen sich in der Regel an den Vormittagsunterricht an und sind auf ein Schuljahr begrenzt.