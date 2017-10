Albstadt Voller "Tank" nach 15 Minuten

Trotz Zuschuss waren nicht alle Gemeinderäte begeistert davon, dass Albstadt schon wieder ein Konzept bekommen soll: Jürgen Kurz von der CDU verwies auf die vielen Büroschubladen im Rathaus, in denen sich mittlerweile teuer eingekaufte Konzepte stapelten. Friedrich Pommerencke (CDU) hat ein noch grundlegenderes Problem: Er glaubt nicht an Elektromobiltät, eher schon an den Wasserstoffantrieb. "Ich bin kürzlich am Brenner ein paar Stunden lang im Stau gestanden; da habe ich mir vorzustellen versucht, alles, was da stand, müsse an die Steckdose. Ein Alptraum!" Die Stadtverwaltung und die Mehrzahl seiner Ratskollegen teilen seine Skepsis nicht.

Eher befürchten sie, die Sache könnte nicht schnell genug gehen. "Wir liegen weit zurück", kritisierte Martin Frohme von der SPD – ob man mit ersten Schritten denn unbedingt warten müsse, bis das Konzept, das wieder einmal Bürgerbefragungen und -beteiligungen erfordere, fertig sei. Muss man nicht: Ein paar Standorte, an denen ohnehin gerade der Untergrund offen liegt – Neue Mitte Tailfingen, Parkhaus am Bahnhof in Ebingen – sind offenbar schon gesetzt. Allerdings, Klaus Konzelmann wies eigens darauf hin, ist es natürlich nicht die Stadt, die Ladestationen errichte. Man baue ja auch keine Tankstellen – das sei Investorensache.