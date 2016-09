Albstadt Volkswillen respektieren

Immer offensichtlicher und unverfrorener wird der mit 33 500 Unterschriften dokumentierte Volkswille missachtet. Landrat Pauli fragte bei der Unterschriftenübergabe in der Zollernalbhalle, ob es hier keine Blaue Tonne gebe. Die CDU-Fraktion im Kreistag steht angeblich geschlossen hinter seinen Zentralklinikumsplänen. Kreisräten der Freien Wähler (FW) sind zwei Prozent des Kreishaushaltes – so der Zuschussbedarf 2015 – zu schade für wohnortnahe stationäre Versorgung in zwei Kliniken. Sie würden die Krankenhäuser am liebsten verhökern, wohl an eine private Krankenhauskette, deren Träger meist zum internationalen Finanzkapital gehören. Zwei Beispiele: Als Helios (Träger: Fresenius) Rottweil übernahmen, wurde Schramberg geschlossen. Als Sana (Träger: Allianz u. a.) Biberach zu drei Vierteln kaufte, wurde die Schließung Riedlingens nur durch massiven Widerstand der Bevölkerung verhindert – bisher: Die Riedlinger bildeten eine Menschenkette um ihr Krankenhaus und setzten so ein unübersehbares Zeichen. Aber kommunales Zentralklinikum statt Privatisierung – so steht die Frage nicht, auch wenn sie von der FW-Fraktionsvorsitzen im Gemeinderat Albstadt und Kreisrätin Manuela Heider so aufgeworfen wird. In einem hat sie recht: Ein Krankenhaus ist ein wesentlicher Standortfaktor. Das trifft für den oberen wie den unteren Kreis zu. Zwei Standorte sind unverzichtbar.