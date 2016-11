Albstadt Volksbank will Wohnhäuser bauen lassen

Albstadt-Ebingen - Einstimmig hat der Albstädter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Truchtelfinger Straße/Johannes-Mauthe-Straße" in Ebingen gefasst, der nun in den Rathäusern Ebingen und Tailfingen ausliegt.