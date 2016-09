Albstadt Vinzenz als Vorbild

Vinzenz von Paul lebte im 17. Jahrhundert in Frankreich und begründete dort einen Schwesternorden, dessen Mitglieder, allen voran Louise de Marillac, sich ganz bewusst nicht aus der Welt zurückzogen, sondern sich der Armen und Kranken annahmen, um die sich in dieser Zeit weder Staat noch Gesellschaft kümmerten. Die Vinzentinischen Ersthelfer eifern dem Vorbild von Vinzenz und den Mitgliedern seines Ordens, aber auch dem des barmherzigen Samariters aus dem biblischen Gleichnis nach. Sie kümmern sich in Albstadt und seiner Umgebung um Alte, Kranke und Hilflose, machen Besuche in Krankenhäusern und führen soziale Projekte in den Ortsteilen durch. Sie haben aber auch einen Meditationsgarten in Lautlingen geschaffen. Gerne nehme man weitere Helfer auf, erklärte Michael Weimer, ehe sein Vortrag mit dem gemeinsamen Gebet des Vinzenz von Paul schloss.