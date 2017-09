Auch in diesem Schuljahr bieten Lehrerin Ursula Mayer und Diakon Michael Weimer in der Ignaz-Demeter-Schule Lautlingen den Vinz-Unterricht an. 14 Schüler haben sich innerhalb der Ganztagesschule für den Unterricht angemeldet. In den ersten Unterrichtsstunden des begonnenen Schuljahrs werden sich die Kinder besonders mit Märchen, sei es im gegenseitigen Vorlesen, aber auch Spielen, beschäftigen. Ein Besuch im Märchenmuseum ist natürlich auch geplant. Foto: Weimer