Albstadt Vierstellige Spende für Vierbeiner

Mit Spenden und Sponsorengeldern können die "Pfotenengel" weiteren Straßenhunden medizinische Hilfe und ein neues Zuhause ermöglichen. Initiatorin und Fitesstrainerin Marion Merkler freute sich über rund 80 Teilnehmer und zahlreiche Sponsoren, die den Zumba-Marathon und ihr ehrenamtliches Team unterstützt haben. Seit dem ersten Ereignis vor gut zwei Jahren hat sich viel getan: "Dance for Charity" wächst von einer Veranstaltung zur nächsten. Das DJ Team Winterlingen stellte – organisiert vom Turnerbund Tailfingen – eine große Sound- und Lichtanlage zur Verfügung, so dass in der Halle tolle Atmosphäre zu spüren war, und weitere Sponsoren und Ehrenamtliche sorgten für Bewirtung und ein passendes Drumherum. "Nach wie vor und immer wieder bin ich von der Hilfsbereitschaft unserer Helfer und Unterstützer so begeistert, dass es mir ein wenig den Glauben an die Menschen zurückgibt", bekennt Merkler und fügt an: "Wir haben so viel tolle Rückmeldungen von den Teilnehmern erhalten. Sie empfanden eine mitreißende, positive Energie, so dass sie sogar noch etwas länger durchhielten als beim letzten Mal."

Harmonisches Miteinander auch unter den Instruktoren, zufriedene Teilnehmer – darunter viele Kinder – und breite Unterstützung: Da ist es für Merkler keine Frage, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine Veranstaltung geben wird: "Viele Menschen sagen immer: ›Einer allein kann ja doch nichts machen...‹ – Dance for Charity war auch einmal nur eine Idee." Diese Idee allerdings wurde eine Initiative, und die finden offenbar viele Menschen gut.

Was mit den gesammelten Spendengeldern geschieht, können Interessierte auf der Facebookseite von "Dance for Charity" nachvollziehen, wo die Hunde vorgestellt werden, denen geholfen werden konnte.