Albstadt Vier Stimmen für ein Halleluja

Von hellen Countertenor bis zum dunklen Bass

Im "Chor der Mönche" singen: Wolfgang Vogt (Countertenor), ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär und trotzdem mit zartem Schmelz in hohen Lagen, Michael Niethammer (Tenor), der Komponist fast aller ihrer Stücke und schon seit Anbeginn bei den Mönchen, Volker Siegle (Bariton), als motorischer Schätzles-Verehrer trifft er immer, wenn auch schlecht rasiert, den richtigen Bari-Ton, und Herbert Carl (Bass) – er beherrscht das Spektrum körperlicher Aktivitäten wie kein Anderer, vom "wellnessenden Abhängen" in der Dampfgrotte bis hin zur blinden Raserei auf der Obstwiese.

Tickets: Eintrittskarten sind erhältlich im Kräuterkasten zu den üblichen Öffnungszeiten, Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr, unter 07431/37 49, per Mail an u.guenther-alb stadt@web.de und an der Abendkasse.