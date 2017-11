Albstadt Vielseitigkeit ist ihre große Stärke

Katharina Thalbach, die aus einer Schauspielerdynastie stammt, stand bereits als Kind auf der Bühne. Sie erhielt für ihre Rollen zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt 2016 den Jacob-Grimm Preis. So spielte sie in den Filmen "Honig im Kopf" und "Koko­wääh", aber auch in zahlreichen Kinderfilmen wie "Hanni und Nanni" oder "Rico und Oskar" mit.

Ihre Vielseitigkeit beweist sie nicht nur durch ihre schauspielerische Leistung. Seit Ende der 1980er-Jahre ist Katharina Thalbach auch als Regisseurin für große Theater- oder Opernhäuser aktiv. 1987 erhielt sie für ihre Rolle in Doris Dörries Kinofilm "Paradies" den Deutschen Filmpreis als beste Darstellerin. 1991 kam der Konrad-Wolf-Preis der Akademie der Künste Berlin hinzu, 1997 der Adolf-Grimme-Preis für den Fernsehfilm "Gefährliche Freundin".

Weitere Auszeichnungen, mit denen ihre Leistung geehrt wurde, sind der Bayerische Filmpreis 2006 für "Strajk" sowie der Verdienstorden des Landes Berlin. Katharina Thalbach ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und seit 1995 Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg und Berlin. Für "Hanni & Nanni 2" wurde sie 2012 mit dem "Goldenen Spatz" als beste Schauspielerin geehrt. Sie erhielt im selben Jahr den Ehrenpreis des Deutschen Schauspielerpreises für ihr Lebenswerk. 2014 wurde sie mit dem Sonderpreis des deutschen Hörbuchpreises für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.