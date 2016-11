Albstadt Vielfältige Möglichkeit

Textilien aller Art, Handarbeit, genähte und gefilzte Arbeiten: Beim Textil-Kunst-Markt bieten neun Künstlerinnen aus der Region Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten der Textilkunst. Das Maschenmuseum eröffnet den Besuchern die Möglichkeit, ausgefallene Kleidungsstücke und Accessoires für die Winterzeit zu erwerben. Die Künstlerinnen verarbeiten textile Stoffe zu Einzelstücken.

Am liebsten arbeitet An­drea Ramsauer mit Wollstoffen, möglichst in biologischer Qualität, und macht daraus selbst pflanzengefärbte Kleidung und Taschen. Sabine Combés handgefilzte Hüte bestechen durch Schlichtheit und Raffinesse. Auch Jana Schleicher filzt gerne, zum Beispiel Taschen, Figuren, Sitzkissen und warme Filzschuhe. Intensive Farben gibt es bei Inken Luik, denn sie stellt handgesponnene und handgefärbte Wolle her.

Heide Neubert schafft seidene Unikate. Ihre Tücher und Accessoires sind kunstvoll bemalt. Regina Neuberts handgefertigte, eingefilzte Seifen eignen sich auch als Peeling. Bei Gisela Schmidt-Meinen ist jede Puppe ein Unikat. Sybille Weber webt ihre Röcke und Schals einzeln am Handwebstuhl, wobei sie besonderen Wert auf hochwertige, ausgesuchte Naturmaterialien legt. Gabriele Wohlgefahrt widmet sich dem Ecoprint: Sie überträgt Blätter auf Stoff mit Pflanzenfarben und verbindet so Textilien mit der Natur.