Albstadt Viele Stars und Fußballtempel erlebt

Die Albstädter Fans wurden 1999 Zeugen der deprimierenden Champions-League-Endspielniederlage gegen Manchester United – und zwei Jahre später des Finaltriumphs gegen Valencia im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion. Auch Wembley haben sie in bester Erinnerung – dort gewannen die Bayern die Champions-League gegen Borussia Dortmund. Ein Wermutsropfen: Es werde immer schwieriger, Karten zu bekommen; alles sei "extrem kommerzialisiert". Man denke nur an die Ablösesummen: Als Lothar Matthäus für 8,4 Millionen nach Italien wechselte, sei das eine Rekordablösesumme gewesen – heute würden weit mehr als 200 Millionen gezahlt. Bekannt sind die Albstädter Bayern-Fans nicht zuletzt durch die Freundschaft zur Franziskanernonne Eadburga Lauber und ihr jahrzehntelanges soziales Engagement geworden. Seit 27 Jahren wird alljährlich ein Turnier mit oder für behinderte Kinder und Jugendliche ausgetragen; zu denen, die von den Bayern-Fans mit Spenden bedacht wurden, zählen die deutsche Krebshilfe, das Tierheim in Tailfingen, der Fideliskindergarten in Burladingen, der Förderverein krebskranker Kinder in Tübingen und die Opfer der Oderflut in Sachsen und Bayern. Das Wichtigste am Vereinsleben aber waren und sind Kameradschaft und Gaudi.