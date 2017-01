Albstadt Viele mögen keine Schlangen

Albstadt-Tailfingen. Hell scheint die Sonne in das Büro im Startup-Cube der Technologiewerkstatt in Tailfingen. Dort arbeiten zurzeit zwei junge Albstädter an einem futuristischen Projekt: Die beiden Hochschulstudenten Dominic Dinser und Marc Lebherz. Dank ihrer Idee könnten Warteschlangen an der Kasse bald passé sein.

Sie haben eine digitales Warensicherungssystem entwickelt, das sich mittels einer App freischalten lässt. Kompetente Beratung und dann direkt mit dem neuen Lieblingsteil nach Hause – kein ödes Anstehen vor der Kasse mehr – so könnte die Zukunft des Einzelhandels aussehen. So simpel die Idee im Ansatz ist, so revolutionär könnten ihre Auswirkungen in der Praxis sein. Denn die freigewordene Arbeitszeit könnte von Händlern in besseren Service gesteckt werden. Eine Kombination aus kompetenter Beratung und praktischem In-App-Bezahlsystem könnte die Rettung für den durch Online-Versandhändler stark unter Druck geratenen Einzelhandel bedeuten.

Die Kehrseite der Medaille: Womöglich werden durch den Einsatz des Programms bei Textildiscountern viele Kassierer ihren – ohnehin schon schlecht bezahlten – Job komplett verlieren.