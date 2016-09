Albstadt Viele Früchte im Garten des Herrn

In seiner Predig ermahnte Pfarrer Christoph Grosse die Gläubigen, über dem Genuss von Gottes Gaben andere Menschen nicht zu vergessen – etwa die, aus deren Ländern die Früchte kommen, welche die Kindergartenkinder präsentiert hatten. Erntedank sei nicht nur ein Fest des Dankes, sondern auch des Teilens. Geben, so Grosse weiter, führe neue Dankbarkeit im Gefolge, und dadurch gewännen Dankbarkeit und Freude einen immer weiteren Raum.

Außer den beiden Kindergärten beteiligten sich auch die Kinder der "Konfi 3" und die "normalen" Konfirmanden an der Programmgestaltung. Der Truchtelfinger Kirchenchor sang Gemeindelieder wie "Er weckt mich alle Morgen" und "Freunde, dass der Mandelbaum", und die Kollekte war, passend zum Erntedankfest, für diakonisch-missionarische Aufgaben der Liebenzeller Mission in Malawi, das als ärmstes Land der Welt gilt, bestimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es vor der Tür der Galluskirche Kirchenkaffee. Die Eltern der Kindergartenkinder hatten eigens dafür Kuchen gebacken.