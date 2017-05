Albstadt Viel mehr als ein Ständchen

Ein weiteres wundervolles Duett bot Antonio Vivaldis "Laudamus te"; anschließend war Dirigent Merz als Orgelsolist mit einer Choralfantasie über "Den Herren will ich loben" zu hören, in der triolisch bewegtes, virtuoses Figurenwerk im Manual die kräftige Melodie im Pedal umspielte.

Wunderbar melodisch war das "Ave Maria" für Mezzosopran und Flügelhorn von Luigi Cherubini – auch dieses Soloinstrument spielte Thomas Michelfeit. Danach wechselte er in der Arie "Quel que dice" von Giovanni Baptista Bassoni wieder zur strahlenden Trompete; dazu intonierte Johannes Petz technisch überaus anspruchsvolle Koloraturen. Sehr anrührend und melodiös mutete "The King Of Love My Shepard Is" des spätromantischen amerikanischen Komponisten Harry Rowe Shelley an; in den Ecksätzen des "Concertos D-Dur" von Georg Philipp Telemann reizte Thomas Michelfeit die Möglichkeiten des virtuosen Trompetenparts voll aus.

Es folgten die Psalmvertonung "Lobet den Herrn im Himmel" für Mezzosopran und Orgel von Nicolas Jacques Lemmens und die Arie "De torrente" von Giuseppe Aldrovandini für Orgel, Trompete und Tenor. Danach stellte Merz erneut seine Fertigkeiten als Organist unter Beweis, und zwar mit einer Fuge des Spätromantikers Camillo Schumann über "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren".

Unterdessen hatte der Chor, der im ersten Konzertteil im Altarraum postiert war, auf der Orgelempore Platz genommen – in guter Kantoreipraxis erklang "Stimmt unserm Gott ein Loblied an" im Satz von Johann Stobäus: Die erste Strophe sangen respektive spielten Mezzosopran und Orgel, die zweite Tenor und Orgel und die dritte Chor und Orgel. Ähnlich war auch "Panis Angelicus" von César Franck orchestriert: Ein Vorspiel von Trompete und Orgel machte den Anfang, dann stimmte der Tenor ein, und zuletzt gesellte sich der Chor hinzu.

Den glanzvollen Abschluss des Konzertes bildete das berühmte "Halleluja" aus dem "Messias" – der Chor war dynamisch voll auf der Höhe, in seinen und den Jubel der Orgel stimmte schließlich effektvoll die Trompete ein. Rauschender Beifall, stehende Ovationen und Blumen für die Mitwirkenden waren der Dank.