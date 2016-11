Albstadt Viel bunter als an der Froschschule

Ab Mittag wurde die Schule dann zum Bienenstock. Das Buffet war am Ende restlos ausverkauft und beim Schlendern durch die Klassenräume stießen Besucher auf vielfältige Angebote. So zeigte Klassenlehrerin Claudia Gerrieg von der Klasse eins, was man mit Knöpfen alles anstellen kann. Hätten die Verantwortlichen gewusst, dass das Glücksrad so anziehen würde, hätten sie sicherlich einen anderen Standort als den Gang gewählt, denn oft gab es dort kaum noch ein Durchkommen.

Anke Zimmermann von der Rossentalschule bot Übungen zur Feinmotorik an, eine alte Kaffeemühle etwa war für manches Kind gar nicht so einfach zu bedienen, und auch das Formen von Figuren aus einem Lehm-Sandgemisch erforderte viel Geschicklichkeit. Silke Messner und Eva Binder lasen Geschichten für Kinder wie "Mutprobe" und "Mathematik ist nicht das Wichtigste im Leben". Neugierig machte auch die Ankündigung "Weit gereiste Gedichte für alle": Die Kinder der vierten Klasse mit ihrer Lehrerin Yvonne Lang sagten auf Bestellung der Besucher und gegen einen Obulus Gedichte auf. Einprägsam gerappt: die Version des "Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland".

Mehr als 800 Fotos warf Kerstin Ummenhofer, Klassenlehrerin der zweiten Klasse, an die Wände und zeigte damit die Vielseitigkeit der Schule und wie eng sie mit dem Stadtteil verwoben ist.

Ina Herter-Folcan und Angie Kipik stellten "Klasse 2000" vor, ein Programm zur Gesundheitsprävention, das es schon seit Jahren an der Sommerhalde gibt. Als wahrer Besuchermagnet erwies sich das Ponyreiten, organisiert von Simone Frenzel für ihre dritte Klasse, wobei die "Ponys" tatsächlich ein Esel und ein Pferd waren – die Kinder hatten einen Riesenspaß, wenngleich auch manchmal gehörigen Respekt. Das Minimusical "Die Grille und die Ameise" wurde zum würdigen Abschluss des Schulfestes und gab den Zuschauern eine bedenkenswerte Lehre mit auf den Weg, nämlich dass jeder sich seinen Talenten gemäß einbringen sollte.

Die Rektorin entließ die große Festgemeinde nicht, ohne allen für ihren Einsatz gedankt zu haben: Kollegium, Eltern, Förderverein, Reinigungsfrau und Hausmeister – und sie selbst erntete große Anerkennung für ihre nimmermüde Anstrengung, aus dem Schulfest etwas Besonderes zu machen.