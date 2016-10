Albstadt Versorgung wird schlechter

Womöglich noch dringlicher als in den vergangenen Jahren erscheint das Problem der Aus- und Überlastung. Die durchschnittliche Wartezeit liegt wie gehabt bis knapp vier Wochen, acht Wochen Wartezeit sind nicht ungewöhnlich – Heesen drängt auf eine Erhöhung der Stellenzahl von 260 auf wenigstens 300 Prozent; entsprechende Gespräche mit dem Landratsamt laufen.

Was dem Leiter der Beratungsstelle außerdem Sorgen macht, ist die allgemeine Verschlechterung der Versorgungslage im Zollernalbkreis, vor allem die mit Fachärzten: Etliche betagte Seelenärzte gehen in den Ruhestand. Ferner will die grüne Stadträtin Susanne Feil gehört haben, dass die Kassenzulassung einer Balinger Praxis zur Disposition stehe. Gut möglich, lautete die Antwort: Bei der Beurteilung der Versorgungslage sei die Region maßgeblich, und Tübingen und Reutlingen seien verhältnismäßig gut versorgt. Der Zollernalbkreis müsse dafür büßen.