Albstadt Verpuffung im Abluftfilter war Brandursache

Albstadt-Tailfingen. Wie das Polizeipräsidium Tuttlingen am Montag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte, deuten darauf die vom Sachverständigen festgestellten Schäden und das Brandspurenbild in. Noch ungeklärt ist laut Polizei, wie es zu der Verpuffung kommen konnte – irgendetwas muss sich entzündet haben, und danach verbreitete sich das Feuer in der Lüftungsanlage buchstäblich in Windeseile. Die Höhe des beim Brand entstandenen Sachschadens vermag die Polizei nach wie vor nicht weiter zu präzisieren – sicher ist offenbar nur, dass es sich um Millionen handelt, aber nicht, um wie viele.