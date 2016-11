Albstadt Verkaufsoffener Sonntag: Winterware gefragt

Kalte Füße? Verspannter Nacken? Dieter Eppler weiß Rat: In seinem Fachgeschäft "Geschenke-Eppler" lässt er die Kunden mit "Warmies" kuscheln, kleinen Kuscheltieren, mit Hirse gefüllt, die vorher in der Mikrowelle oder im Backofen Temperatur getankt haben.

Am Sonntag konnte man’s brauchen, denn zum verkaufsoffenen Sonntag des Handels- und Gewerbevereins Albstadt-Ebingen hatte Petrus Schnürlregen und kaltes Wetter geschickt. Die Geschäftsleute freute es, zumal trotzdem viel los war in der Stadt, denn wenn der Winter naht, geht auch die frisch eingetroffene Winterware gut: Schicke Schuhe mit Lammfell darin, mollig warme Jacken, Mützen und Handschuhe, das Neueste von der Frankfurter Buchmesse für gemütliche Leseabende am Kamin und dazu ein "Warmie" – so kann der Winter kommen.

Den Mittelpunkt der Einkaufsmeile nutzte die Feuerwehr Albstadt, um zu zeigen, was sie kann: Anhand eines Autos, aus dem sie – nach einem Unfall – Personen befreit hatte.