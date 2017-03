Albstadt Verkaufsoffener Sonntag voller Erfolg

Der Frühling ist im Anmarsch – und damit die Grillsaison. Ein Profi-Koch hat bei der Firma Ludwig Eppler demonstriert, was man auf den mit Holzkohle, Gas oder Strom befeuerten Grills einer großen Marke so alles zubereiten kann – Kostprobe für die Besucher inklusive. Reger Betrieb herrschte auch in der Marktstraße in Buch- und Textilläden: Viele Besucher nutzten den freien Sonntag zum Shoppen und Stöbern. Auch Haushaltswaren, Geschirr, Deko-Artikel, Schuhe, Düfte und Schmuck wurden unter die Lupe genommen.

Während dessen mühten sich die Verkaufsprofis vom Hamburger Fischmarkt, der in Ebingen Station machte, bei ihrer Show Wurstwaren, Nudeln, Obst und Käse unter die Leute zu bringen. Die schauten zu, amüsierten sich und erstanden dann eine große Tüte – alles supergünstig, versicherten "Bananen-Fred", "Aal-Hinnerk", "Nudel-Kiri" oder "Wurst-Herby". Ein Biergarten unter dem Leuchtturm, dem Markenzeichen des Hamburger Fischmarkts, und zahlreiche Stände mit Essen und Getränken zogen die Besucher an.

Entlang der Marktstraße waren die neuesten Automodelle der lokalen Autohäuser aufgefahren und lösten neugierige Blicke aus. Das eine oder andere Fahrzeug lockte mit Sonderpreisen.