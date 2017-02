Albstadt Verhallt nach hundert Jahren

Die Fundamente dieser Entwicklungen wurden bereits früh erbaut. Eine im Jahre 1992 beschlossene Satzungsänderung führte im Laufe der Jahre zu den großen finanziellen Engpässen, die schlussendlich nicht mehr tragbar waren. Im Zuge der Regelung wurden langjährige Sänger zu Ehrenmitgliedern ernannt und folglich von der Zahlung der Vereinsgebühren befreit. Lediglich fünf zahlende Mitglieder des Sängerbundes hielten den Verein bisher am Leben – eine Zahl, die dauerhaft nicht ausreichte.

Pommerencke: Jüngere verlagern ihre Aktivitäten

Friedrich Pommerencke, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Albstadt, zeigte sich betroffen über die Auflösung: "Vereine sind die Träger unserer Gesellschaft", betonte er. Dennoch fehle es wie im Falle des Sängerbundes oftmals an Nachwuchs; lediglich zwölf aktive Sänger hatten dem Verein zuletzt die Stange gehalten. Für diesen Negativtrend fand Pommerencke kritische Worte. Insbesondere die modernen Medien führten zur unaufhaltsamen Verlagerung der Aktivitäten junger Menschen. So übernahm Pommerencke zum letzten Mal die Entlastung der Vorstandschaft. Winfried Witzemann bedankte sich bei dem Kern der engagierten Vereinsmitglieder für deren langjährige Treue. Leise Kritik konnte sich der betrübte Vorsitzende, der bereits mehrmals für den Fortbestand des Sängerbundes eingetreten war, jedoch nicht verkneifen: Ein Großteil der passiven Mitglieder sei nicht anwesend, um über die Vereinsauflösung abzustimmen, bemängelte er, stellte aber auch fest, dass die zermürbenden Zukunftssorgen den Sängerbund bis zuletzt nicht von zahlreichen Aktivitäten abgebracht hätten. Erfolgreiche Konzertteilnahmen, unter anderem in der Ebinger Heilig-Kreuz-Kirche und der Straßberger Schmeienhalle, sowie eine fünftägige Südtirolfahrt füllten den Vereinskalender – bis vor wenigen Monaten.