Albstadt-Onstmettingen. Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte die Verglasung einer Notausgangstür an der Festhalle beschädigt. Die Täter warfen mit einem Stein die Scheibe ein. Am Küchenfenster zündeten die Vandalen das Fliegengitter an. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tailfingen, Telefon 07432/ 9 84 31 40, entgegen.