Albstadt Vereinsvorsitzender tritt ab

Blickle hatte bereits angekündigt, dass er 2017 für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. 16 Jahre steht er an der Spitze der Musikkapelle, aus seiner Sicht Zeit für einen Wechsel. Eine Lösung ist in Sicht. Notwendig ist dafür eine Satzungsänderung, welche in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. März erfolgen soll, ebenso die Neuwahl seines Nachfolger und aller weiteren Ämter.

Aus seiner Sicht hat das zurückliegende Jahr eine Fülle an Arbeit gebracht. Die Kapelle sei von der Idealformation etwas entfernt, müsse sich leistungsmäßig aber vor anderen Kapellen nicht verstecken. Alle öffentlichen Aufgaben seien absolviert und erfüllt worden: "Dennoch ist unser aller Idealismus für die Zukunft notwendig."

Dem Jahreskonzert mit Dirigent Ulrich Münnich bescheinigte Blickle großen Erfolg. Die Jugendkapelle habe dort ihren Leistungsstand gezeigt. Neue Jugendliche seien in Ausbildung. Dennoch, so der Vorsitzende, werde es immer schwerer, Kinder und Jugendliche für die Musik zu begeistern. Die Kapelle hat 32 Aktive in ihren Reihen, der Verein 203 Mitglieder. Hermann Conzelmann wurde für seine 30-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt.