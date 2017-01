Weihnachten ist vorbei; in Albstadt wurden am Wochenende die Christbäume eingesammelt – in Tailfingen vom CVJM (Bild), in Pfeffingen und Onstmettingen von den Fußballern, in Truchtelfingen und Laufen von den Posaunenchören. Allein die Ebinger mussten selbst für eine sachgerechte Beseitigung sorgen. Der CVJM Tailfingen wird den Ertrag seiner Mühen in drei größere Jugendveranstaltungen investieren. Foto: Conzelmann