Albstadt Verein gastiert auf den Bühnen der Region

Albstadt-Ebingen. Im Gemeindesaal Heilig-Kreuz hat der Theaterverein das Stück viermal gespielt; nun geht es hinaus: Am Samstag, 11. November, sind die Laienschauspieler im Gasthaus Sonne in Straßberg zu Gast, am Sonntag, 12. November, in der Festhalle Lautlingen; die Samstagsvorstellung beginnt um 20, die am Sonntag um 17 Uhr. Am Samstag, 18. November, gastiert der Theaterverein in der Festhalle Meßstetten, am Freitag, 24., und Samstag, 25. November, in der Festhalle Truchtelfingen. Alle drei Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Karten für die Truchtelfinger Termine sind vom 13. November an bei Getränke Biesinger erhältlich. Für alle Vorstellungen gibt es Karten an der Abendkasse.