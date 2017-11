Albstadt Verdreht: Der Jubilar beschenkt die Stadt

Ein Sinnbild für das, was in der Technologiewerkstatt passiert, wollte der Künstler schaffen, wie er am Mittwoch betonte: "Die menschliche Hand greift in den Geist des Menschen ein. Der Zeigefinger zeigt den Weg an, der unwiderruflich begangen wird: Durch die Digitalisierung wird sich vieles ändern. Mit dem Finger werden Geräte und Computer bedient – das Leben des Menschen verändert sich."

Das Kunstwerk aus organischen und anorganischen Elementen zu modellieren, habe ihm großen Spaß gemacht, betonte Bernd Zimmermann. Dabei, so Udo Hollauer, hätten die Unruhen in Katalonien – Zimmermanns Teilzeit-Heimat – dafür gesorgt, dass die Skulptur eine Weile "festhing". Dort war sie nämlich gefertigt worden.

"Schön, dass hier Kunst eines heimischen Künstlers zu sehen ist", freute sich Hollauer, der überrascht war, wie international der Kreis der Ausstellungsorte Bernd Zimmermanns ist. Dem Jubilar, der im Frühjahr seinen runden Geburtstag gefeiert hatte, zollte er "große Anerkennung für seine Arbeit". Zimmermann seinerseits dankte der Stadt dafür, "dass ich hier etwas verwirklichen durfte", und dem Ehepaar Michael und Jeannette Bitzer, in deren Schaufenster er das Modell ausgestellt hatte.