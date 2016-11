Albstadt Vandalen wüten am Weihnachtsbaum

Wolfgang Krigar, Elektriker bei den Albstadtwerken, ist sich sicher, dass sich die Tat am Wochenende ereignet hat: "Als ich am Freitag gegen 21 Uhr vorbeifuhr, war noch alles in Ordnung. Am Sonntag fuhr ich zur Kontrolle gegen 18 Uhr noch mal vorbei – da war der Strom weg."

Krigar schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 500 Euro. Wer auch immer das Kabel durchgeschnitten hat, habe nicht nur eine Straftat begangen, sondern sich durch eigene Dummheit auch selbst in Gefahr gebracht. Die Beleuchtung des Baumes ist nämlich an die Straßenbeleuchtung gekoppelt – wäre also der Strom an und das zum Durchtrennen verwendete Werkzeug nicht gut genug isoliert gewesen, hätte die Person unter Umständen einen lebensgefährlichen Stromschlag abbekommen. Bei der Polizei ist Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden.

Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei in Truchtelfingen unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen. Wer beobachtet hat, dass sich am Wochenende jemand verdächtig auf dem Schlossparkplatz zu schaffen machte, möge sich melden.