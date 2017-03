Albstadt Ursula Teufel geht

Albstadt. Man darf Ursula Teufel mit einigem Recht als Gesicht und Galionsfigur der Tourismuskampagnen der Stadt Albstadt für ihre Premiumwanderwege und Mountainbike-Trails bezeichnen – am Infostand auf der CMT in Stuttgart machte sie ebenso gute Figur wie auf den Werbefotos für die Traufgänge--Funktionsunterwäsche. Vorbei – nach 29 Jahren im Rathaus Albstadt bricht die 45-Jährige beruflich zu neuen Ufern auf: Sie wechselt nach Bad Urach und zum Tourismusverband Schwäbische Alb. Dort zeichnet sie vom 1. Juni an fürs Sponsoring und das Themenmanagement Rad verantwortlich.