Albstadt Ein Urgestein verabschiedet sich

Albstadt. Nach 43 Dienstjahren als Lehrer und Schulleiter verabschiedete sich Wolfgang Schurr am Mittwoch in den Ruhestand. Schulamtsleiter Gernot Schultheiß bescheinigte ihm in seiner Laudatio, viele Veränderungen in der Schullandschaft bewältigt zu haben: 1991 habe er die Leitung der Langenwandschule, 2002 dann die der Lutherschule übernommen, wo er erst den Aufbau der Werkrealschule tatkräftig vorangetrieben und später dann die aufwendige Umwandlung zum Grundschulstandort über die Bühne gebracht habe. "Die Zusammenlegung der Lutherschule mit der Lammerbergschule haben Sie zur Zufriedenheit aller gelöst." Stets habe Schurr sich für die Schüler engagiert und Antworten auf bildungspolitische Entwicklungen gefunden; er sei ein Mensch, der den Blick fürs Wesentliche und viel Humor besitze. "Sie können stolz auf Ihre Leistung sein."

Die Amtseinsetzung von Andreas Beck nahm Bernhard Eisele vor, der dem bisherigen Konrektor Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation sowie großes Verantwortungsbewusstsein bescheinigte. Im Schulamt freue man sich, dass Beck sich der Herausforderung Schulleitung stelle.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann hatte Wolfgang Schurr ein ungewöhnliches Präsent mitgebracht: einen halben Kuchen. Der Hintergrund: Schurr war zur Amtseinführung des Ebinger Kollegen Avcilar mit einem halben Eierlikörkuchen erschienen. Die Stadt, so Konzelmann, behalte Schurr als verlässlichen Partner und wichtigen Berater in Erinnerung.