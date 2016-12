Albstadt Unterwegs im winterlichen Donautal

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof Balingen und um 9.45 Uhr am Backhaus Mahl in Ebingen, Berliner Straße, zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Um 10.30 Uhr starten die Wanderer in Neidingen beim Kirchlein durch das Reiftal, den Dobel hinauf, wandern vorbei am Mühlefelsen und der Stettener Hütte zu den Schaufelsen, zur Ruine Schauenburg und der Ruine Falkenstein. Nach einer Pause geht es durch das Buttental nach Thiergarten hinunter, an der Donau entlang zur Neumühle zur Einkehr und weiter zum Ausgangspunkt. Stöcke werden empfohlen. Gäste sind willkommen.

Die 14 Kilometer lange Wanderung dauert 4,5 Stunden. Für unterwegs wird Rucksackvesper empfohlen. Die Leitung haben Waltraud und Jürgen Schneider, Telefon 07431/76 30 13.