Die Heimatkundliche Vereinigung Zollernalb hat unter der Leitung von Margarete Bühler-Weber einen Ausflug ins Schozachtal – es liegt in der Nähe von Heilbronn – unternommen. Ausgangspunkt der Exkursion war Unterheinriet; von dort ging die Fahrt flussabwärts nach Abstatt, wo die Stephanuskirche und der Bürgerpark mit seinen bunten Katzen besichtigt wurden. Im Biergarten von Schloss Stettenfels aßen die Ausflügler zu Mittag und genossen den Panoramablick von den Löwensteiner Berge bis zum Wunnenstein; in Ilsfeld und Talheim ließen sie sich Geschichte und Gegenwart erläutern. Schließlich erreichten sie die Mündung der Schozach in den Neckar und ließen den Tag auf einem Fleiner Weingut bei einem Glas Schozachtaler ausklingen. Foto: Verein