Albstadt Unter reihenweisen Meisterwerken

Albstadt-Ebingen. Die viel beachtete Ausstellung "Meisterwerke reihenweise!" mit Werken aus der Sammlung Walther Groz endet am Sonntag, 12. März, mit einer Finissage-Führung der Kuratorin Veronika Mertens, Direktorin des Kunstmuseums Albstadt. Rund 250 Werke kehren danach wieder in ihre Schubladen im Depot zurück. Ab 15 Uhr ist letzte Gelegenheit zu einem Rundgang mit Veronika Mertens, die Werke von Otto Gussmann, dem Schwaben in Dresden, und Otto Dix – jahrzehntelang mit der Kunststadt Dresden verbunden und von 1933 bis 1969 am Bodensee angesiedelt – präsentiert.