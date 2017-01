Albstadt "Unser bestes Turnier bislang"

Die beiden besten Mannschaften des vergangenen Jahres, durften auch bei der 32. Auflage des traditionsreichen Albstädter Hallenturniers den Sieger unter sich ausmachen. Titelverteidiger SV Zimmern wollte unbedingt den Hattrick perfekt machen und den Pokal endgültig in Besitz nehmen, nachdem die Schwarz-Gelben schon 2015 und 2016 den traditionsreichen Pokal gewannen. doch Gastgeber FC 07 Albstadt war selbstverständlich auf eine Revanche aus, nachdem sich die Nullsiebener dem SVZ im Vorjahr hatten mit 2:5 geschlagen geben mussten.

Das Endspiel selber verlief lange Zeit sehr ausgeglichen, beiden Teams war anzusehen, dass einiges auf dem Spiel stand. sie wollten unbedingt Fehler vermeiden. Trotz einiger guter Chancen und den kräftigen Anfeuerungsrufen der zahlreichen Zuschauer, war kein Team in der regulären Spielzeit in der Lage, das entscheidende Tor zu erzielen. Somit war den Hallenfußball-Fans eine Verlängerung vergönnt. Vor allem auf Seiten der Albstädter Kicker war die Anspannung groß, denn sie wollten unter allen Umständen vermeiden, wieder den kürzeren gegen den Gegner aus Zimmern zu ziehen. Doch Marc Bitzer war am Ende der gefeierte Held, als er in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Zuspiel von Samed Akbaba das Leder über die Linie drückte und die Halle trotz relativ kühlen Temperatur zum Kochen brachte. So war der Jubel groß, als Pietro Fiorenza bei der Siegerehrung den großen Wanderpokal überreicht bekam.

"Natürlich war es für mich ein ganz besonderes Tor, vor allem weil wir im vergangenen Jahr noch verloren haben. Es war ein enges Spiel, und wir wussten, dass das erste Tor es entschieden würde. Umso schöner, dass es dann auf unserer Seite geklappt hat", freute sich der sichtlich zufriedene Siegtorschütze Marc Bitzer.