Albstadt Ungerecht!

"Hosch’s quized?" Ein bisschen geht es uns in Albstadt doch inzwischen so wie den Donnerstagsgästen in der Alten Kanzlei, wenn Boris Retzlaff die Quiz-Gemeinde mit Fragen eindeckt. Denn auch die Stadtverwaltung will’s wissen: Für das Stadtentwicklungskonzept "Albstadt 2030" werden wir Albstädter gefragt, wo uns der Schuh drückt, was wir behalten und was wir anders haben wollen. Für das Stadtmarketingkonzept, das in Arbeit ist, wurden wir im Herbst nach den Stärken Albstadts gefragt. Nun kommt unter dem Stichwort "Clever unterwegs" noch eine weitere Befragung hinzu: Die Bewohner des Truchtelfinger Wohngebiets Bol dürfen sich dazu äußern, wie sie sich den Busverkehr von und zu ihrer Hanglage vorstellen.