Albstadt Ungehindert!

"Come in and find out", komm’ herein und finde (etwas) heraus: So hat uns einst eine Parfümerie-Kette zu verführen versucht – und sich damit einen Bärendienst erwiesen, denn die meisten Menschen deutscher Muttersprache übersetzten den Lockruf laut einer Umfrage falsch und verstanden "Komm’ rein und finde wieder hinaus". Besonders originell interpretierte die Sigmaringer Polizei den Werbespruch und überschrieb eine Polizeimeldung mit "Drive in and burn out": "Fahre hinein und brenne aus!" Der Anlass? Ein Auto war just am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants vorgefahren, als der Motorblock zu brennen begann.