Albstadt-Tailfingen. Ein unbekannter Fahrer hat laut Polizei am Mittwoch in der Goethestraße im Vorbeifahren einen VW Tiguan mit seinem Auto gestreift und ist danach abgehauen. Vor dem VW lag die beigefarbige Abdeckung eines Außenspiegels. Die Polizei vermutet, dass dieses Spiegelteil zu einem A-Klasse-Mercedes gehört. Das Polizeirevier Albstadt nimmt Hinweise an unter Telefon 07432/955-0.