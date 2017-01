Albstadt-Tailfingen. An der Einmündung der Agathen- in die Hechinger Straße ist es am Samstagmorgen zu einem Unfall gekommen, an dem zwei Schneeräumfahrzeuge beteiligt waren. Der 40-jährige Fahrer eines Mercedes Unimog war in die Hechinger Straße eingebogen, ohne die Vorfahrt einer Zugmaschine zu beachten, die ebenfalls Schnee räumte und, von Onstmettingen kommend, in Richtung Truchtelfingen unterwegs war. Ihr 32-jähriger Fahrer wich noch nach links aus und verhinderte auf diese Weise eine Kollision, prallte jedoch gegen einen Schneehügel, wodurch seine Zugmaschine ausgehebelt wurde und auf die linke Seite kippte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die erheblich beschädigte Zugmaschine musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.