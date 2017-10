Albstadt-Tailfingen. In einer unverschlossenen Garage in der Pfeffinger Straße hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Sonntag, 24. September, und Samstag, 30. September, an einem Auto der Marke BMW die Scheibe eingeschlagen und den Wagen durchsucht, meldet die Polizei, die den Schaden auf 200 Euro schätzt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0, entgegen.