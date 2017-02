Albstadt Umzug in Ebingen so bunt wie noch nie

Mehr als drei Stunden dauerte es, bis der letzte Umzugsteilnehmer die Tribüne vor dem Rathaus passiert hatte, auf dem die Gastgeber von der Ebinger Zunft Schlossbergturm die närrische Parade abnahmen, dem Publikum die vorbeidefilierenden Zünfte vorstellten und deren Schlachtrufe skandierten. Wie es der Brauch verlangt, wanderten viele Bonbons und Lollipops von einem Handschuh in den anderen, so mancher Schopf und Kragen wurde mit Konfetti – oder Stroh – gewürzt, und was am Ende weißlich das Granitpflaster der Marktstraße bedeckte, war kein Schnee, sondern Papier.

Kabelbinder sind nicht mehr en Vogue

En Vogue sind in diesem Jahr farbige Feinstaubwolken. Dem vor Jahren grassierenden Kabelbinder-Unwesen haben die Veranstalterzünfte resolut einen Riegel vorgeschoben, und auch das Interesse der Narren am Schuhwerk jüngerer Zuschauerinnen hat nachgelassen.