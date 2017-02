Albstadt Umweltfreundlich und umfangreich

Seit der Insolvenz des einstigen "Praktiker"-Marktes seien die Albstädter Heimwerker "verführt" gewesen, auswärts einzukaufen, und hätten dabei auch so manchen Euro in anderen Geschäften der Nachbarstädte ausgegeben. Nun sei diese Zeit vorbei – und zudem seien "langfristig gesicherte Arbeitsplätze" entstanden: 48 Mitarbeiter sind im neuen Markt beschäftigt, dessen Angebot von Werkzeugen und Maschinen über Farben und Bodenbeläge bis hin zur Sanitär- und der Gartenabteilung reicht. An Zusatzleistungen bietet "toom" einen Farbmischservice, Holzzuschnitt und einen Geräteverleih. Noch in diesem Jahr sollen die Kunden außerdem die Möglichkeit haben, online ihre Waren zu bestellen und noch am selben Tag als Paket abzuholen.

Die Pflanzen tanken Regenwasser

Eine Besonderheit des neuen Gebäudes erläuterte Christian Albrecht, Regionalverkaufsleiter bei "toom": Das Albstädter ist das fünfte so genannte "Green Building", also "grüne Gebäude", des Unternehmens und so konzipiert, dass Energie und Wasser gespart werden. Durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, intelligente Beleuchtungssteuerung und die Bewässerung der Pflanzen mithilfe des Regenwassers wird nach Angaben des Unternehmens der Energieverbrauch um rund 35 Prozent gegenüber vergleichbaren Märkten gesenkt. Damit strebt der Markt ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in Gold an. Den zahlreichen Gästen aus Verwaltung, Wirtschaft und öffentlichem Leben stellte Dalibor Udovicic anschließend sein Team, darunter die Technischen Leiter Beate Kapp und Jakob Walter, seinen Stellvertreter Rouven Bulach und Martin Ersfeld, den Leiter des Gartencenters, vor, ehe diese die Besucher in Gruppen mitnahmen zu einem Rundgang durch alle Abteilungen und sich alle am Buffet stärken durften.

Für die Öffentlichkeit öffnet der "toom"-Baumarkt am Montag, 6. Februar, um 8 Uhr.