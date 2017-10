Albstadt-Tailfingen. An der Ecke von Johannes-Feyrer- und Ludwigstraße beginnt am Montag, 23. Oktober, der Bau eines provisorischen Kreisverkehrs. Das "Tailfinger Dreieck" kann dann nicht mehr vom Verkehr nach Langenwand und Stiegel genutzt werden; dieser wird über Thalia-, Martin-Luther- und Lange Straße umgeleitet. Die Bushaltestellen "Heutalstraße" und "Bauernscheuer" können nicht mehr in Richtung Stadtmitte angefahren werden; Ersatzhaltestellen befinden sich in der Langen Straße vor der Einmündung der Katharinenstraße und auf Höhe des Hauses Nummer 31. Erd- und Belagsarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 3. Neovember; danach folgen noch die Markierungsarbeiten.