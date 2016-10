Albstadt Umbruch und Wechsel als Leitmotiv

Albstadt-Ebingen. Veränderung und Umbruch waren Leitmotive dieses Programm, und wohl nicht von ungefähr – seit kurzem hat der Maulbronner Kammerchor einen neuen künstlerischen Leiter. Der Wechsel scheint geglückt zu sein: Benjamin Hartmann, der neue und noch junge Dirigent, weiß die Qualitäten seines Ensembles, seine Homogenität, Ausdruckskraft und Wärme, zur Geltung zu bringen. Er wusste genau, wann die Soprane Leuchtkraft zu entfalten hatten – etwa im eröffnenden Kyrie oder dem "Heilig" aus der Deutschen Liturgie von Felix Mendelssohn Bartholdy – und wann das Bassfundament samtig klingen sollte. Vor allem aber verstand er sich darauf, eine dynamische Einheit zu erzeugen. Vokale Energie und Sinnlichkeit waren selbst in schrillen Tonfetzen von Ingvar Lidholms avantgardistischem "Motto" spürbar, und die gekonnte Akzentuierung melodischer Schönheit hüllte Arvo Pärts "Which was the Son of" in ein weiches Licht.

Ebenso wie der Este Pärt gehört auch Peteris Vasks zu den meistaufgeführten Komponisten der Gegenwart. Seinen Tonschöpfungen wohnt eine rückhaltlose emotionale Kraft inne; sein zart aufblühendes und ätherisch strömendes "Madrigals" traf den Hörer in der Martinskirche mitten ins Herz. Das Stück des Letten war der klangmagische Mittelpunkt eines Programms, das immer wieder Türen zu neuen musikalischen Sprachen öffnete.

Pure Poesie sind auch die Bilder, die Veljo Tormis’ "Sügismaastikud" – das estnische Wort lässt sich mit "Herbstlandschaften" übersetzen – lautmalerisch beschreibt. Von der opulenten Sattheit des Spätsommers bis zur monotonen Kälte der Herbstnacht zeichnete der Maulbronner Kammerchor die sich wandelnden Gesichter dieser Umbruchsjahreszeit mit expressiver Dringlichkeit nach.