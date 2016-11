Einen Herbstausflug in der Nähe von Sonnenbühl hat die Tailfinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins unternommen. Bei schönem Wetter zogen die Wanderer von Erpfingen zur Wetterstation Rinnental und rasteten dort. Bei der Station kann es, ähnlich wie bei der auf dem Degerfeld, extrem kalt werden; es ist aber auch schon vorgekommen, dass sie mannshoch unter Wasser stand. Auf ihrem weiteren Weg kamen die Wanderer an einer Schafherde vorbei, in der gerade ein Lämmchen geboren wurde; im Café vor der Bärenhöhle rasteten sie erneut und besichtigten dann die Höhle. Auf dem Rückweg zeigte sich der Herbst von seiner schönsten Seite. Foto: Neher